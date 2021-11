Prefeitura limpa 10 pontos de descarte irregular de lixo na estrada da Roseira

A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) executou na tarde desta sexta-feira, 12 de novembro, a limpeza de 10 pontos de descarte irregular de lixo doméstico, entulho e demais resíduos jogados indevidamente na Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo, conhecida como estrada da Roseira.

Equipes responsáveis pela limpeza pública da pasta realizam com frequência os serviços de remoção de lixo e entulho descartados irregularmente em áreas públicas, tendo como objetivo principal, eliminar os conhecidos bolsões identificados em diversos pontos de Mogi Guaçu.

O secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello, comentou que existem na cidade mais de 100 pontos de descarte irregular e que todos apresentam o mesmo problema: são limpos e voltam a receber lixo e entulho. “Por isso, é fundamental que as pessoas se conscientizem sobre a necessidade de abandonar essa prática e fazer denúncias sempre que algo assim for flagrado”, ressaltou.

Nesta semana, com o intuito de intensificar ainda mais as ações da limpeza urbana, a pasta iniciou a instalação de câmeras de vigilância nos principais pontos utilizados pelos munícipes para o descarte irregular de lixo. “Temos que acabar com esta prática e com os chamados ‘lixões’ do município, que são jogados indevidamente”, disse.

É importante frisar que a ação é uma atitude passível de multa que pode variar de 200 a 400 Ufims (Unidade Fiscal do Munícipio), o que equivale a R$ 4,02, no dia de hoje e de acordo com a gravidade da ação cometida. A população também pode ajudar denunciando os atos irregulares pelo telefone (19) 3811.7030 ou enviando e-mail para ssm-dlp@mogiguacu.sp.gov.br.

Ação

Além da limpeza dos 10 pontos da estrada da Roseira, a equipe da divisão de limpeza pública da Secretaria de Serviços Municipais já limpou outras 80 áreas de descarte irregular de lixo doméstico, entulho e demais resíduos jogados indevidamente em espaços públicos.

Há cerca de 15 dias, a retirada de lixo e entulho foi feita em 65 áreas dos bairros Ypê V, Santa Cruz e Ypê Amarelo, na Zona Norte, ao longo da extensão das Avenidas Basílio Brugneroto, Georgina Theodoro de Oliveira, Alíbio Caveanha, Ana Ribeiro e Maria Madalena Vedovello Canato. No entanto, estes mesmos locais estão novamente cheios.

O trabalho também foi executado em 15 pontos da Avenida José Rodrigues Neto, conhecida como Avenida das Torres, na Zona Leste. Depois do mapeamento e limpeza destas áreas, foram instaladas placas de ‘proibido jogar lixo neste local’ em cada um deles.