Prefeitura leva entrega de medicamentos de uso rotineiro às Unidades Básicas

Reduzir a concentração de pessoas, a necessidade de deslocamento e facilitar o acesso de moradores a medicamentos simples, de uso rotineiro. É com esse objetivo que a Secretaria Municipal de Saúde destinou a todas as unidades básicas de Mogi Guaçu remédios para pressão, próstata, tireoide, colesterol, entre outros, antes disponíveis apenas na Farmácia de Controlados e Alto Custo do Centro de Saúde, no Centro.

Com a mudança, mais de 30 diferentes tipos de remédios serão dispensados mais perto de casa, das pessoas, em cada um dos 21 em postos de saúde de bairro da cidade.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa, os rótulos não se enquadram no rol de medicações que devem ser centralizadas em uma farmácia específica. “Identificamos essa rotina que há anos dificulta o acesso das pessoas aos remédios. E que terminava por gerar grandes filas na unidade central, sobretudo nos inícios de mês”, destacou.

A destinação às UBS e USF já foi colocada em prática. A partir desta semana, portanto, quem tem receitas de antibióticos como a Azitromicina, de anti-inflamatórios como Prednisona ou de drogas de regulação de colesterol como Sinvastatina poderá retirar o fármaco na unidade mais próxima.

Remédios controlados e de alto custo não sofreram alterações – e continuam disponíveis somente na farmácia do Centro de Saúde.

Confira a lista de medicamentos distribuídos às UBS e USF:

Alendronato de Sódio, Atenolol, Azitromicina, Beclometasona, Cálcio + Vitamina D, Carvedilol, Clopidogrel, Doxazosina, Espirolactona, Finasterida, Hidralazina, Isossorbida, Levotiroxina, Metoprolol, Nitrofurantoína, Prednisona, Propafenona, Salbutamol Spray, Sinvastatina, Tiamina e Varfarina.