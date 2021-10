Prefeitura investe 25,72% no 2º quadrimestre de 2021 na Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta sexta-feira dia 8 de outubro, Audiência Pública referente à prestação de contas do 2º quadrimestre de 2021. O encontro aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, a partir das 14h00, sem presença de público por conta da pandemia da Covid-19, mas teve transmissão ao vivo pelo site da Prefeitura.

De acordo com a Lei, a União deve investir na saúde o valor do ano anterior somado da variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Os investimentos dos Estados e do Distrito Federal deverão corresponder a 12% de sua receita. No caso dos Municípios, o percentual é de 15%. E Mogi Guaçu investiu 25,72%, o equivalente a R$ 64.50.250,59.

Os dados foram explicados pela administradora de unidade de saúde, Larissa Elaine Zambele Braga, acompanhada do secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo. Somente recursos próprios e vinculados foram investidos R$ 98.173.034,42. Ou seja, o município investiu mais de R$ 26 milhões a mais em saúde no 2º quadrimestre.

Durante audiência pública, também foram mostrados os números de atendimentos realizados em toda a rede pública de saúde, sendo a atenção básica com 50.034 atendimentos. Os gastos com a pandemia da Covid-19 também foram divulgados e eles podem ser conferidos no portal do Governo em transparência.

“Estamos tendo um ano atípico e tivemos várias receitas para o trabalho de combate a Covid-19, mas tivemos também muitas despesas. Tivemos êxito nesse trabalho e foi um trabalho de excelência. Estamos investindo sempre além do exigido com o objetivo de amparar o munícipe”, ressaltou o secretário de Saúde.

Os vereadores Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde, e Judite de Oliveira acompanharam a audiência pública.