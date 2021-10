Prefeitura inicia transição de sistemas de gestão com suspensão temporária de serviços

A Prefeitura de Mogi Guaçu inicia nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, processo de transição de sistemas de gestão que implicará na suspensão temporária de serviços internos e de atendimento ao público ao longo dos próximos dias. A medida, necessária em função do vencimento de contrato com a atual prestadora de serviços, terá início pelo Setor de Protocolo, que será paralisado hoje, a partir das 16 horas, com retomada prevista para até o final da próxima semana.

Setores relacionados a tributos, planejamento e execução de orçamento também serão impactados pela mudança. Com isso, novas despesas e pagamentos serão congelados ao longo de parte da primeira quinzena de novembro. Emissão de guias de pagamento e negociações de dívidas com a Prefeitura, feitas por meio do Refis, só poderão ser feitas a partir da retomada com novo sistema – o que deverá acontecer até 16 de novembro.

“A troca de sistemas é inevitável por conta da finalização do contrato existente e do resultado do processo de licitação, vencido por empresa concorrente”, explica a secretária municipal de Administração, Kelly Cristina Camilotti.

De acordo com cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Tecnologia, outros serviços deverão passar por períodos de instabilidade e suspensão nas próximas semanas – entre eles, o Portal da Transparência, cuja migração de dados deverá acontecer entre os dias 8 e 19 de novembro. Nenhuma informação, todavia, será perdida neste processo – e todas as medidas adotadas enquanto houver paralisação terão divulgação assegurada no retorno da ferramenta.

“Mudanças como essa são extremamente complexas e causam transtornos, tanto para a rotina de trabalho dos servidores quanto para alguns serviços oferecidos aos moradores”, explica o diretor de tecnologia Josimar Cerqueira. “São 30 anos de dados transferidos de uma plataforma para outra em um curto espaço de tempo. Faremos em algumas dezenas de dias o que, em outras circunstâncias, levaria meses”.

O atual sistema de gestão, fornecido pela empresa Conam, será oficialmente desligado em 5 de novembro. O serviço será assumido, ao longo do próximo mês, pela empresa Intertec, vencedora do processo licitatório. Servidores do município realizam desde esta quarta-feira, 27 de outubro, treinamento para sua operação.