Prefeitura inicia serviços de zeladoria em equipamentos esportivos

A Secretaria Municipal de Esportes e Turismo iniciou na última sexta-feira, dia 29 de janeiro, o cronograma de manutenções e reparos dos centros e equipamentos esportivos de Mogi Guaçu.

O primeiro a receber a zeladoria foi o Centro Esportivo Alcides Macena Maria, popularmente conhecido como Pelezão, no bairro do Jardim Ipê 2. O espaço possui arquibancada, campo de futebol, campo de malha, quadra de vôlei de praia, piscina, playground, vestiários e dois banheiros.

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura inclui pintura das estruturas, reforma de alambrados, roçagem dos campos de futebol, jardinagem, entre outras adequações básicas como troca de torneiras d’água e lâmpadas. A mão de obra ficará por conta dos servidores da pasta, que receberão colaboração dos funcionários de cada área contemplada pelas melhorias.

Ao todo, 15 praças esportivas localizadas nas quatros regiões da cidade oferecem aos munícipes opções de entretenimento e de práticas desportivas por mais qualidade de vida.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Turismo, Raphael Locatelli, o trabalho de conservação acontece neste momento para que, em breve, as atividades esportivas possam ser retomadas pelos cidadãos guaçuanos respeitando as normas sanitárias e de proteção vigentes no combate ao novo coronavírus.

“É muito importante que os nossos equipamentos esportivos sejam locais agradáveis, com estruturas adequadas para que a população possa usufruir destes espaços e, assim, cada indivíduo possa ter uma vida mais saudável”, destaca.

O Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paulo Bueno (AICA) é o próximo da lista de zeladoria da Secretaria.