Prefeitura inicia recapeamento de ruas no Morro do Ouro na próxima quinta

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) programou para a próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro, o início dos serviços de recapeamento asfáltico em seis ruas do Morro do Ouro. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Rodrigo Falsetti essa semana.

A obra prevê asfalto novo para seis vias: José Colombo, Henrique Coppi, Dorival Bueno, Elzio Damião e Ângelo Bombo, além da Avenida Marechal Castelo Branco. O investimento será de R$ 556.439,00, sendo R$ 500 mil obtidos por meio de emenda impositiva do deputado estadual Barros Munhoz, com contrapartida do município.

Por conta dos serviços, o trânsito em toda a região sofrerá alterações na quinta e também na sexta-feira, dia 17 de dezembro. Motoristas e funcionários da Prefeitura, Câmara, Fórum, Cartório de Notas e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além do comércio ou escritórios da região, devem ficar atentos, pois haverá interdição pontual de ruas e a exclusão temporária de vagas de estacionamento.

Na quinta-feira, por exemplo, o acesso à Prefeitura será feito exclusivamente pela Avenida 9 de Abril, pois a Avenida Marechal Castelo Branco estará fechada a partir das 5h, assim como as Ruas Elzio Damião e Ângelo Bombo. Já na sexta-feira, o acesso será exclusivamente pela Avenida Marechal Castelo Branco, com saída pela Rua Henrique Coppi.

A previsão da SOM é que os serviços sejam finalizados no final de semana. “É uma obra necessária, mas que infelizmente trará alguns transtornos para toda a região do Morro do Ouro. Por isso, orientamos os servidores a combinarem de virem juntos para diminuir o número de veículos nesses dois dias, já que não haverá vagas suficientes para todos”, comentou o secretário da pasta, José Antonio Ortiz Bueno.