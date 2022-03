Prefeitura inicia processo de instalação de contêiner do Programa Meu Pet

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) realiza esta semana serviços de instalação de base de concreto entre o cruzamento da Rua Bauru com a Avenida Rita Aparecida Rodrigues, no Jardim da Lagoa. A estrutura servirá, futuramente, de suporte para receber o contêiner do consultório veterinário público do Programa Meu Pet, uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

A cidade foi contemplada em dezembro do ano passado, em evento que contou com a presença do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e do vereador Carlos Kapa.

De acordo com o prefeito Rodrigo Falsetti, a participação de Mogi Guaçu nesta ação irá viabilizar a vinda de equipamentos e estrutura para que o projeto seja realizado adequadamente. “Temos um compromisso com a causa animal e a instalação de um espaço para assistência veterinária é parte do nosso programa de governo”, enfatizou. “Essa, portanto, é uma soma de esforços importante, com benefícios àqueles que, como nós, gostam e cuidam dos pets. Um serviço que nem sempre é barato”.

Segundo o secretário municipal de Obras e Mobilidade, o novo serviço funcionará em contêiner e, por essa razão, a primeira etapa dá conta da construção de um platô de 10 centímetros de espessura. “Nele serão colocadas bases de concreto para a instalação do equipamento”, explicou.

Na sequência, a Secretaria Municipal de Obras fará a instalação de 15 vagas de estacionamento de veículos no sistema 45 graus, que serão de uso exclusivo para atendimento aos usuários do Meu Pet. As novas vagas serão instaladas na Rua Bauru, via em que estará localizada a entrada do consultório veterinário.