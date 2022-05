Prefeitura inicia nebulização costal na região dos Ypês

A Secretaria Municipal de Saúde por intermédio da Vigilância Epidemiológica iniciou nesta segunda-feira, dia 9 de maio, a nebulização costal na região dos Ypês. As visitas nas residências foram iniciadas na Avenida Ponta Grossa com a Rua Foz do Iguaçu, no Ypê IV. O trabalho é uma das ações de combate à dengue no município.

O serviço será feito até a próxima quinta-feira, dia 12 de maio, e antecede o Dia D de Mogi Guaçu no combate à dengue que será realizado no sábado, dia 14 de maio. Por isso, estão sendo priorizados os bairros da região dos Ypês onde o Dia D será realizado nos Ypês I, II, III, IV, VI e VII e o Jardim Santa Marta. De terça, 10 de maio, a quinta-feira a equipe também irá realizar nebulização veicular à noite na região do Santa Cecília/ Canaã.

“Nossas equipes estão reforçando as ações de combate à dengue e teremos essa ação importante no próximo sábado, quando vamos visitar as casas e conversar com os moradores sobre a importância de se manter os quintais limpos. A limpeza dos quintais e calçadas será feita durante o mutirão. A região dos Ypês foi escolhida por ser a que tem maior número de casos de dengue”, comentou a enfermeira da VE, Tathiana Póvoa de Faria.

São 1.092 casos positivos de dengue, segundo dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica. A Secretaria Municipal de Educação deu início ao ciclo de teatro nas escolas municipais, estaduais e particulares em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. As escolas de ensino fundamental serão as primeiras a receber os atores.