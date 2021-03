Prefeitura inicia na próxima segunda pavimentação da Avenida Gabriela Caruso Soares

A Secretaria Municipal de Obras e Viação inicia na próxima segunda-feira, dia 29 de março, a pavimentação asfáltica da Avenida Gabriela Caruso Soares, principal via de acesso ao Distrito Industrial João Batista Caruso e de ligação com bairro Jardim Imperial.

Já nas primeiras semanas do ano, o prefeito Rodrigo Falsetti visitou a região e determinou que a obra, orçada em R$ 188.946,00, fosse incluída entre as ações prioritárias para execução ainda no primeiro semestre de 2021.

“É preciso valorizar e oferecer melhores condições de circulação em nossos distritos industriais. São áreas que abrigam dezenas de empresas e que recebem todos os dias inúmeros trabalhadores guaçuanos”, comentou o prefeito.

Segundo o secretário José Antonio Ortiz Bueno, responsável pela pasta, o projeto prevê a construção de 120 metros de guias e sarjetas e 3.981 metros de asfaltamento. “Uma obra necessária de infraestrutura em uma avenida importante e que hoje é quase intransitável”, destacou.

Além do acesso ao Jardim Imperial, a Avenida Gabriela Caruso Soares, que atravessa o distrito desde a Rua João Dorácio, às margens da Rodovia SP-342, é ainda uma importante via de ligação ao Jardim Pantanal, aos Condomínios Pantanal I e II e às Chácaras Santa Felicidade.