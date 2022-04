Prefeitura inicia entrega de ovos de chocolate a alunos da Rede Municipal

A tarde desta segunda-feira, dia 11 de abril, foi marcada por emoção e alegria na Escola Municipal Profª. Márcia Helena Martini Falsete Risola, no Jardim Chaparral. Lá foram entregues, pela Prefeitura, os primeiros ovos de chocolate a estudantes da rede municipal em comemoração à Páscoa. A atividade foi acompanhada de perto pelo prefeito Rodrigo Falsetti, pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, pela direção da escola, pelos professores e pelos vereadores Natalino Tony Silva e Lili Chiarelli.

Foram oferecidos ovos de chocolate ao leite, dietéticos e sem lactose – estes últimos, adquiridos de forma diferenciada para crianças com restrições alimentares, permitindo que todos os alunos pudessem ser contemplados. “Essa é a primeira vez que o município se mobiliza neste sentido. No sentido de garantir que todos, mesmo com restrições a determinados ingredientes, possam celebrar a Páscoa com chocolate”, ressaltou o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari.

A entrega dos doces trouxe grande alegria aos alunos e a festa tomou conta dos ambientes educacionais. Alunos do 1º e 2º anos receberam das mãos do prefeito o seu ovo de chocolate. A escola do Jardim Chaparral conta com cerca de 890 alunos. 12 deles vão receber o chocolate sem lactose.

A alegria do Bryan, da Elloah, da Alice, da Isabelle, da Heloísa, do Victor Adriano, da Sofia e do Matheus foi compartilhada com os amiguinhos numa grande festa no pátio da unidade. Eles repetiam frases como: “Obrigado, eu posso comer agora?”, “Eu vou levar para casa e comer com o meu pai e minha mãe”, “Vou comer sozinho meu ovo de Páscoa”.

“É muito gratificante realizarmos ações como esta, que trazem alegria às nossas crianças. Elas ficam felizes por serem lembradas e merecem esse comprometimento da administração. Não medimos esforços para beneficiar os nossos alunos. E o sorriso no rosto de cada um deles nos motiva bastante, nos enche de energia para seguir trabalhando”, compartilhou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Serão distribuídos, até a próxima quarta-feira, 13 de abril, 18.550 ovos ao leite, 150 diets e 150 sem lactose em todas as escolas e creches da rede, beneficiando alunos dos Centros de Educação Infantil (CEIs), antigas creches, Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), Fundação Educacional Guaçuana (FEG), Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

“É um momento muito esperado. Nos empenhamos para dar a eles a oportunidade de ganhar um ovo de chocolate. Para muitos, talvez, esse seja o único que ganharão. Por isso, esse gesto é muito importante”, ressaltou Paulo Paliari ao lembrar que a entrega dos ovos de chocolate é respaldada por Lei Municipal proposta pelo prefeito e aprovada por unanimidade pelos vereadores.

Em algumas unidades, os estudantes já estão participando de atividades ligadas à Páscoa, confeccionando até mesmo adereços alusivos à data, como orelhinhas de coelhos.