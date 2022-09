Prefeitura inicia discussão para implantação de Centro de Referência do Autista em Mogi Guaçu 

A criação de um Centro de Referência do Autismo em Mogi Guaçu começou a ser discutida nesta quarta-feira, dia 14 de setembro, durante reunião no gabinete do prefeito Rodrigo Falsetti. Representantes das Secretarias Municipais da Saúde e de Educação participaram do encontro, que contou ainda com a presença do Instituto Doutora Rita Lobato e dos gestores do Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna.

“Essa é uma reunião histórica. Nunca vi em nossa cidade esse olhar e essa preocupação com essa causa, que é tão importante”, ressaltou o prefeito. “O Centro de Referência para o atendimento dos autistas é um sonho, está no nosso Plano de Governo e já estamos iniciando as discussões para que o projeto saia do papel no início do próximo ano”.

A meta da Prefeitura, a partir daqui, é buscar parcerias, a fim de que o espaço possa ser implantado. A ideia é que as Secretarias da Saúde e de Educação participem efetivamente para que os serviços já existentes no município possam complementar o novo projeto.

Uma comissão foi formada e no próximo dia 27 de setembro uma visita será feita à sede do Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna, o CAJ, um modelo na região. O prefeito e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel também vão integrar a comissão. Paralelamente, os responsáveis pelo CAJ irão desenvolver um projeto para Mogi Guaçu.

“Queremos um Centro de Referência que acolha as famílias guaçuanas e, principalmente, o autista da melhor maneira possível. Um local que ofereça todos os atendimentos multidisciplinares num único espaço. Queremos que Mogi Guaçu se torne referência para tratamento e apoio às famílias. Vamos investir para que isso aconteça”, reforçou Falsetti.