Prefeitura inicia cadastro de subsídio do transporte universitário no dia 3 de março

A Secretaria Municipal de Educação inicia na próxima quinta-feira, 3 de março, o cadastramento de alunos interessados no subsídio do transporte universitário de 2022. Neste ano, a novidade é que todo o processo será feito de forma online. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de março por meio do link http://mogiguacu.educaon.com.br/subsidio-universitario.

Para se inscrever, o estudante deverá anexar uma análise socioeconômico e familiar e demais documentos requisitados. A partir disso, o mesmo receberá um login e senha para acompanhar o passo a passo da operação e, principalmente, o resultado do requerimento através do portal. “Desta forma, irá facilitar e agilizar o processo de cadastramento já que o próprio aluno será o responsável por acompanhar a sua inscrição com seu login e senha”, comentou o secretário da pasta, Paulo Paliari.

Requisitos

Para ser beneficiado com o subsidio, os interessados precisam atender as exigências da Lei 4192/2005.

1) As instituições de ensino precisam estar situadas a uma distância de até 100 km do município de Mogi Guaçu.

2) O transporte deve ser exclusivamente por veículos fretados ou de linha regular, que tenha capacidade de, no mínimo, 10 passageiros constante de documento oficial ou fornecido pelo fabricante.

3) Comprovar que viaja no mínimo três vezes por semana para o estabelecimento de ensino.

4) A renda familiar não pode exceder o teto de até 1.800 Ufims (Unidade Fiscal do Município). Alunos casados devem apresentar o rendimento próprio e de seu cônjuge. Para os solteiros, rendimentos do aluno e dos pais.

O valor do subsídio será repassado com depósito em conta bancária fornecida pelo aluno. O repasse não será mensal. Durante o ano, serão feitos quatro repasses sendo o primeiro referente aos meses de fevereiro, março e abril; o segundo relativo a maio e junho; o terceiro para agosto, setembro e outubro e o quarto e último referente a novembro e dezembro.

O aluno beneficiado com o subsídio deverá prestar serviço público voluntário como arrecadação de alimentos para confecção de cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social de Mogi Guaçu. No mês de agosto, os beneficiados precisam fazer novamente o recadastramento do subsídio do transporte universitário. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (19) 3811. 8020.