Prefeitura inicia aulas de capoeira e muay thai nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer inicia na próxima segunda-feira, 24 de janeiro, as aulas de capoeira e muay thai. Elas serão ministradas pelo mestre de capoeira e professor de educação física, Ezequiel Machado. Os interessados devem fazer as inscrições pelo link https:\\forms.gle/m88V5bhV2yUvKmU97. Não há limite de idade para participar das aulas.

As aulas acontecerão na Praça Francisco Marchese, conhecida como Campo do TG, no Jardim Nossa Senhora das Graças, e em outros três centros esportivos da cidade: Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira (Ceresc), na Vila São Carlos; Ginásio de Esportes Jornalista Ari Marchiori, na Vila Paraíso e Alcides Macena Maria (Pelezão), no Jardim Ypê II.



O assessor e coordenador de Esportes, Maycon Cléber Tomé, contou que o trabalho integra o projeto Formando Campeões. “Nosso objetivo é desenvolver novos projetos e as aulas de capoeira e muay thai atingem essa nossa meta, que é ofertar diversas modalidades para a população em diferentes regiões da cidade”, comentou.

Mais informações na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Rua Cristóvão Colombo, nº 800, Vila Paraiso, por meio do telefone (19) 3811-8790 ou pelo e-mail sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br.

Locais e horários

Centro Esportivo Alcides Macena Maria (Pelezão)

Rua Irati, s/nº, Jardim Ypê II





Muay Thai

Terça-feira – 17h às 18h

Capoeira

Sexta-feira – 19h30 às 21h

Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira – Ceresc

Rua Tambaú, s/nº, Vila São Carlos

Muay Thai

Segunda-feira – 10h às 11h

Quarta-feira – 17h às 18h

Capoeira

Terça-feira – 10h às 11h

Quinta-feira – 10h às 11h

Ginásio de Esportes Jornalista Ari Marchiori

Rua Cristóvão Colombo, 950 – Vila Paraiso, Mogi Guaçu – SP, 13843-034

Capoeira

Segunda-feira – 16h às 17h

Quinta-feira – 16h às 17h

Praça Francisco Marchese – Campo do TG

Capoeira

Sábado – 8h às 9h

Muay Thai

Sábado – 9h às 10h e 16h30 às 17h30