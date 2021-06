Prefeitura inaugura reformas e nova Ala de Tomografia do Hospital Municipal

O prefeito Rodrigo Falsetti entregou na manhã desta sexta-feira, 18 de junho, nova ala equipada com aparelho de tomografia e obras de reforma das alas de Raio-X, ultrassonografia e mamografia do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, em Mogi Guaçu.

A inauguração se deu em ato simbólico realizado na nova recepção do setor com a presença do vice-prefeito Major Tuckumantel, de vereadores da cidade e de servidores da unidade e da Secretaria Municipal de Saúde.

“Realizamos, desde o início desse ano, um trabalho intenso voltado ao avanço e finalização das obras, à realização de instalações elétricas, instalação do equipamento de tomografia computadorizada e treinamento de toda a equipe técnica”, destacou o prefeito, que aproveitou a ocasião para fazer um reconhecimento público do papel dos profissionais da saúde diante do enfrentamento à pandemia.

Fruto de investimento de mais de R$ 2,2 milhões, a nova estrutura cumpre papel fundamental no diagnóstico e acompanhamento clínico de pessoas acometidas pela Covid-19 – e será utilizada também para fins de identificação e tratamento de outras doenças graves, como câncer, a partir da instalação de equipamentos para mapeamento de exames oncológicos.

“Isso agrega um valor inestimável do ponto de vista de tratamento de traumas, de tumores e também do novo coronavírus”, destacou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

Entregue oficialmente hoje, a ala de tomografia já atende gradativamente a pacientes internados no Hospital desde meados de maio. “É um ganho importante em agilidade, redução de deslocamento, ampliação do atendimento e em qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos guaçuanos”, destacou o secretário.