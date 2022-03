Prefeitura implanta estacionamento 45° e área central ganha 65 vagas para carros

Nesta terça-feira, 22 de março, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade implantou o estacionamento de veículos no sistema 45° na Rua Waldomiro Martini e em um trecho da Rua Siqueira Campos até a Rua José Pedrini, vias da área central de Mogi Guaçu. Desta forma, o local ganhou um aumento de 65 vagas para carros.

O secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno, contou que o estacionamento de veículos no sistema 45° ficou de forma inclinada e com mais espaço. “Isso vem somar no oferecimento da qualidade e fluidez do trânsito e para melhorar o cotidiano das pessoas que visam acessar o centro do município”, falou.

A implantação do estacionamento em 45° foi realizada no lado direito da Rua Waldomiro Martini e em frente da antiga Estação da Fepasa, ou seja, no lado direito do entorno da Praça Duque de Caxias, aumentando de 20 para 50 vagas de veículos nesse espaço. Já na Rua Siqueira Campos, o serviço foi feito do lado esquerdo da via, que ganhou mais 15 vagas para carros.

2ª fase

A Secretaria de Obras e Mobilidade em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg) já iniciaram um amplo estudo com o intuito de aperfeiçoar o tráfego no centro de Mogi Guaçu e, principalmente, para facilitar o itinerário das linhas de ônibus do transporte público.

A logística é aumentar mais 300 vagas de estacionamento para abranger toda região central e, com isso, diminuir em 700 metros o percurso de itinerário dos ônibus que precisam acessar o terminal do Parque dos Ingás, principal ponto de ligação do transporte público com as Zonas Sul, Norte, Leste e Oeste de Mogi Guaçu.

“Nossa estratégia é otimizar o trânsito dos pedestres, aumentar as vagas de estacionamento de veículos e melhorar o fluxo do transporte público”, finalizou José Antonio Ortiz Bueno.