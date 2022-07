Prefeitura firma convênio com Governo Britânico para formação de professores da língua inglesa

O prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, receberam na tarde desta terça-feira, dia 26 de julho, o Cônsul Honorário Pierre Couldry, além de representantes do Instituto Reúna, da Fundação Lemann e servidores da Educação. O vereador mogimiriano João Victor Gasparini acompanhou o encontro.

No gabinete, o chefe do Executivo conheceu o programa Skills for Prosperity, que será realizado por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, o Governo Britânico e um consórcio formado pela Fundação Lemann e o Instituto Reúna. Pelo programa, cerca de 40 professores da língua inglesa da rede municipal vão passar por um curso de formação.

“Mogi Guaçu é a única cidade da região a aderir ao programa, que vem somar ao nosso trabalho de capacitação, pois temos a formação dos profissionais como uma prioridade e temos abraçado todas as oportunidades”, ressaltou Paulo Paliari ao informar que o programa irá atingir cinco mil alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. “O programa nos traz uma expertise e um material diferenciado”.

O programa tem por objetivo fortalecer o ensino de inglês nas escolas públicas. “Trata-se de um programa global, destinado a desenvolver países com economias de rápido crescimento. Atualmente, está sendo desenvolvido em nove países, e em cinco estados brasileiros, dentre eles São Paulo. O material didático é disponibilizado durante o programa para o professor e o aluno”, explicou Pierre Couldry.

“Todo investimento em educação é sempre muito bem-vindo e essas parcerias são extremamente importantes para nós que temos investido e priorizado a formação dos nossos servidores. Temos vários projetos em andamento e até o final do nosso mandato será assim”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti ao agradecer os visitantes pela nova parceria.