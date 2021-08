Prefeitura finaliza ampliação de iluminação pública em ruas de Martinho Prado

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade concluiu nesta sexta-feira, dia 6 de agosto, a instalação de estrutura de iluminação pública com tecnologia LED da Praça Gonçalo Fernandes de Lima, no Distrito de Martinho Prado Júnior, com avanço para a Rua Augustinho Zanquetta, para a Alameda Dom Davi Dias Pimentel e parte da Avenida Júlio Fernandes.

Foram instalados, ao todo, 32 postes cônicos com luminárias modernas e econômicas de 100 watts e demais componentes e condutores. “A implantação de iluminação nestas vias do entorno da praça foi executada em 60 dias e faz parte do trabalho de benfeitorias e de zeladoria dos espaços públicos de Mogi Guaçu”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Temos com os moradores do distrito um compromisso de cuidado e de trabalho naquela região. É isso que estamos procurando fazer”.

Foram investidos R$ 186.861,38 para a execução das obras, pagos com recursos financeiros provenientes de convênio com o Banco do Brasil. “A cidade tem avançado passos importantes quanto à melhoria do parque de iluminação pública. Levamos estrutura nova e moderna às Chácaras Alvorada, à Avenida Oscar Chiarelli, e em praças com grande circulação de pessoas como a Praça da Capela”, destacou o secretário da pasta, José Antonio Ortiz Bueno.