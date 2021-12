Prefeitura faz reparos na ponte Córrego da Cachoeirinha

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) realizou reparos na ponte Córrego da Cachoeirinha, situada na estrada rural MGG 350, no bairro Água Parada. A obra foi executada através de parceria entre a Administração Municipal e a iniciativa privada por meio de negociação intermediada pelo vereador Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão.

O trabalho foi de extrema importância porque o pavimento da ponte com pranchas de madeira encontrava-se em condições precárias e, agora, já está com um novo assoalho para maior segurança dos motoristas que utilizam a passagem com frequência.

Além disso, equipes da pasta também fizeram a manutenção das estradas rurais dos bairros Mato Seco, Cercado Grande, Lagoa dos Patos e Graminha. Os serviços têm como objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores, assim como facilitar o transporte evitando os problemas de locomoção nos bairros. “Apesar das chuvas, conseguimos executar o trabalho em diversos pontos destas estradas rurais”, contou o responsável pelo serviço, Márcio Benedito Balbino.

A manutenção das estradas rurais faz parte do cronograma da Secretaria de Obras e Mobilidade. Neste semestre, os serviços já foram realizados na Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo, Estrada Municipal Júlio Cola, Estrada Municipal Dorival Ferreira e na estrada rural que passa pelo Córrego Ribeirão Anhumas, da Rodovia SP-342 até divisa com o munícipio de Estiva Gerbi.

“Nosso município tem uma grande área rural que precisa de manutenção constante, por isso, sempre realizamos este trabalho, para que usuários não tenham dificuldades de tráfego”, comentou Balbino.

Recursos

Recentemente, Governo do Estado de São Paulo anunciou a destinação de R$ 50 milhões para Mogi Guaçu, sendo que pelo menos R$ 30 milhões serão usados para a recuperação e melhorias rodoviárias do município. Estão previstos serviços na estrada MGG-999 que receberá nova pavimentação em trecho de 7,7 quilômetros entre o distrito de Martinho Prado Júnior e o Bairro do Caju num valor de R$ 19.905.410,23.

Já a estrada MGG 010, que dá acesso ao bairro da Roseira, receberá investimento de R$ 7.161.884,07 para recuperação de um trecho de 9,4 km. E outro trecho de 4,3 km da estrada MGG 010 (Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo) terá obras estimadas em R$ 3.217.122,03.