Prefeitura faz nova adequação no calendário da coleta de lixo domiciliar

Com a finalidade de melhorar a logística das operações e ter maior agilidade e fluidez no processo de trabalho, a Secretaria de Serviços Municipais (SSM) fez uma readequação no novo calendário da coleta de lixo domiciliar e do comércio nos bairros de Mogi Guaçu. As mudanças começam a valer a partir da próxima segunda-feira, 13 de dezembro.

O secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello, explicou que, após o novo calendário entrar em vigor no último mês de novembro, foi observado que na Zona Sul a execução do serviço de coleta ficou extensa, onde ficam as regiões 5 e 6 que, inicialmente, foram divididas em três setores e, assim, houve a necessidade de alteração.

“Desta forma, dividimos as regiões 5 e 6 em quatro setores, ficando a realização do trabalho em dois setores no período da manhã e nos outros dois, no período tarde”, disse.

Benito Aiello disse que devido a mudança da Zona Sul foi preciso reestruturar o antigo setor 24, dividindo os bairros para outros setores, além da criação de dois novos setores para atendimento de outras demandas. “Outro ponto detectado foram as demandas apresentadas na Zona Rural, sendo observado que em alguns bairros poderiam ter coletas semanalmente em apenas um ou dois dias, não necessitando de atendimento três dias da semana”.

De acordo com ele, houve também a necessidade de voltar a coleta diária em algumas das principais vias de Mogi Guaçu, como Avenida 9 de Abril; Avenida Bandeirantes até a altura do número 251; Avenida Washington Luiz até o número 227; Praça da Capela; Rua Chico de Paula, Rua Santa Júlia, Rua São José e Morro do Ouro.

“Com tais adequações, acreditamos que estaremos melhorando ainda mais os serviços prestados para a população guaçuana, assim como contamos com a adesão da população nas mudanças por ora propostas”, destacou.

O novo calendário da coleta de lixo domiciliar está disponível no portal do Governo no link https://www.mogiguacu.sp.gov.br/servicos/31/lixo-sistema-de-coleta.html. Em caso de dúvidas a população deve entrar em contato com a Secretaria de Serviços Municipais pelo telefone (19) 3811.7030.