Prefeitura faz manutenção de ruas no Santa Felicidade e no distrito Caruso

Nesta semana, equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) realizou o trabalho de manutenção de ruas do bairro Chácara Santa Felicidade e do distrito industrial João Batista Caruso. Sete vias receberam as melhorias nos pontos mais críticos.

Foi feita a passagem de máquina de nivelamento de rua, além da colocação de 2.000 metros de cascalhamento e 100 metros cúbicos de cacos cerâmicos moído cedidos pela empresa Incepa. Equipes da pasta executam frequentemente a manutenção das estradas rurais do município, como, por exemplo, Mato Seco, Cercado Grande, Lagoa dos Patos e Graminha.

“A finalidade é melhorar a qualidade de vida dos moradores e facilitar o transporte evitando os problemas de locomoção nos bairros. Apesar das chuvas, conseguimos executar o trabalho”, comentou o responsável pelo serviço, Márcio Benedito Balbino.