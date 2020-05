Prefeitura faz homenagem aos profissionais da saúde e vira chacota nas redes sociais

Não pegou bem!!! No Dia Internacional da Enfermagem a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu em parceira com a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (ACIMG) resolveu colocar uma boneco gigante de Papai Noel vestido de profissional da saúde. A arte foi colocada no cruzamento da Avenida dos Trabalhadores com Rua Paula Bueno.

Assim que motoristas, usuários de transportes coletivos, pedestres e ciclistas que passaram pelo local na manha desta terça (12), tiram fotos e encaminharam para as redes sociais, viralizando o assunto, no próprio facebook da Prefeitura, o assunto virou polêmica e a maiorias dos internautas criticavam com chacotas: Confira alguns dos comentários:

Nota original da Prefeitura: Um Papai Noel construído com fibra de vidro foi instalado na rotatória da Avenida dos Trabalhadores, no acesso à rua Paula Bueno, para prestar homenagem aos profissionais da área da saúde e para conscientizar a população sobre os riscos da pandemia do coronavírus.

O Papai Noel todo de branco foi produzido pela empresa Sonho Decorações, que presta serviço para a ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), e tem dizeres que advertem a população para manter os cuidados necessários: “nossa homenagem aos verdadeiros heróis. Te esperamos no Natal”.

A Associação Comercial e a Prefeitura promovem todo ano, em parceria, o Natal Luz, maior evento natalino aberto ao público de toda a região. O símbolo do Natal foi usado como inspiração nessa campanha de conscientização.