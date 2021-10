Prefeitura fará nova ligação de acesso com a Avenida Brasil, na Zona Oeste

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) iniciou nesta quarta-feira, 20 de outubro, as obras de interligação viária no sentido bairro-centro de trecho ao lado do Tiro de Guerra (TG), no Jardim Nossa Senhora das Graças, e a Avenida Brasil, com a construção de uma nova via que dará acesso a uma rotatória no cruzamento das Avenidas Brasil e Tancredo Neves. O projeto integra o plano diretor de Mogi Guaçu, mas nunca foi executado.

O novo acesso, que tem como proposta assegurar melhor qualidade de vida e apropriação do espaço público pelas pessoas que serão beneficiadas pela ação de mobilidade urbana, foi planejado pela atual Administração Municipal após analisar o projeto original de mobilidade urbana da Avenida Brasil. Foi verificado que haveria uma sobra dos recursos previstos no convênio do Programa Avançar Cidade do Governo Federal, que tem financiamento da Prefeitura de Mogi Guaçu junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 29 milhões.

Com isso, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana optou por executar o novo acesso, o que foi aceito pela instituição financeira e pela empresa responsável pelas obras do Avançar Cidades. O secretário de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno, comentou que trata-se de um investimento importante para Mogi Guaçu. “Será um novo caminho de ida e volta ao trabalho ou de lazer e que facilitará a vida dos moradores dos bairros Jardins Nossa Senhora das Graças, Igaçaba e do Parque Cidade Nova.

Com cerca de 240 metros de extensão, a nova via agregará fluidez ao tráfego, conforto e segurança para os motoristas, com a consequente redução do percurso percorrido e do tempo de viagem para os usuários do sistema viário municipal que passam pelo local frequentemente.

“A pista fará interligação de quem desce do Parque Cidade Nova diretamente com a Avenida Brasil sem precisar ir até a rotatória de retorno do Jardim Igaçaba. Também simplificará o acesso de entrada ao Condomínio Oregon, pois a rotatória entre as Avenidas Brasil e Tancredo Neves permitirá uma afluência mais viável e prática para os moradores e visitantes”, explicou.

A obra tem prazo de conclusão de 30 dias e não será necessário interditar o local para a execução do trabalho.

