Prefeitura entrega sete veículos novos para a Saúde

O trabalho de gestão junto a outras esferas de governo rendeu grandes frutos para a Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu, que apresentou na manhã desta segunda-feira, dia 3, sete veículos que reforçam a frota e garantem qualidade nos serviços prestados para a população.

Participaram do ato de entrega o prefeito Walter Caveanha, o vice-prefeito Daniel Rossi, secretários municipais e os vereadores Luciano Firmino Vieira, Thomaz de Oliveira Caveanha e Francisco Magela Inácio – outros vereadores não puderam estar presentes, como Jéferson Luiz, Carlos Kappa, Luiz Zanco e Elias dos Santos, que prestaram todo apoio ao reforço apresentado à saúde.

Dois modelos Fiat Toro vieram com emenda parlamentar do deputado federal Beto Mansur. O valor do repasse foi de R$ 350 mil, mas, somados, os veículos foram adquiridos por R$ 228 mil. Um carro será usado para o trabalho de contenção da dengue e outro para transporte de pacientes.

Um furgão e dois veículos sedans vieram com emenda parlamentar conjunta dos deputados Celso Russomano, Carlos Sampaio, Paulo Pereira da Silva, Silvio Torres e Guilherme Mussi, num total de R$ 750 mil – esse valor também contempla investimentos em equipamentos para a atenção básica.

Apenas os três veículos custaram, ao todo, R$ 107 mil, e serão usados para coleta de material para exames, Vigilância Sanitária e para serviços da Secretaria de Saúde.

Um veículo sedan, comprado por R$ 49.210, foi viabilizado através de emenda da deputada Mara Gabrilli. E outro sedan, comprado pelo mesmo valor, contou com emenda do deputado Vanderlei Macris e será usado para a Atenção Básica.

O investimento total na compra destes veículos foi de quase R$ 497 mil. Esses automóveis já foram disponibilizados para serviços da Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu.