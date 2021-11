Prefeitura entrega novos tablets para os agentes comunitários de saúde

Nesta segunda-feira, 29 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a entrega de novos tablets aos agentes comunitários de saúde de Mogi Guaçu. A equipe da USF Rosa Cruz foi a primeira unidade a receber os novos aparelhos.

Ao todo, serão distribuídos 100 tablets para as 26 equipes de atenção da saúde primária do município. Os equipamentos foram adquiridos com recursos do Governo Federal.

A enfermeira da Secretaria de Saúde, Luciana Leinatti, contou que a informatização é uma exigência do Ministério da Saúde. “A informação é uma meta de investimento no trabalho de prevenção, que é um dos principais papéis destes agentes comunitários”.

Luciana explicou que os equipamentos já estão programados com a versão atualizada do novo sistema da Prefeitura e que os aplicativos possuem mais recursos que facilitarão o trabalho dos agentes. “Os equipamentos contêm o sistema da Atenção Básica, que será alimentado pelos agentes durante as visitas, pois os dados serão preenchidos e lançados apenas uma vez e, com isso, a produtividade aumentará, assim como a qualidade do atendimento, uma vez que os agentes, enfermeiros e médicos terão mais informações sobre o histórico dos pacientes”, comentou.

A enfermeira adianta que a entrega dos aparelhos para as equipes será feita gradualmente e com data e horários marcos previamente pela Secretaria de Saúde e pela equipe da Maestro, empresa responsável pelo novo sistema tecnológico da Prefeitura. “Optamos por trabalhar desta forma, porque durante a entrega já realizamos o treinamento das equipes de agentes comunitários de cada unidade de saúde de Mogi Guaçu. É uma ferramenta moderna e fácil de ser utilizada”, finalizou.