Prefeitura entrega kits de alimentos da merenda escolar, mas só para alunos de famílias beneficiados pelo Bolsa Família

A Prefeitura de Mogi Guaçu inicia nesta sexta-feira (15), a distribuição de 1.256 kits de alimentos com itens da merenda escolar a alunos matriculados na rede municipal, que pertencem às famílias inscritas no Cadastro Único com perfil do programa federal Bolsa Família, ou seja, com renda per capita de até R$ 178,00.

É o segundo mês de distribuição a esse público. A distribuição começa nesta sexta-feira e acontecerá durante os próximos dias. Os locais e horários serão informados pela Secretaria de Educação. A retirada acontece nas unidades escolares, seguindo o cronograma previamente agendado.

Para não ocorrer tumulto e filas, a Secretaria de Educação de Mogi Guaçu procurou diluir a entrega ao longo do dia às famílias atendidas. A Educação reforça para que as pessoas respeitem as orientações repassadas a fim de evitar tumulto e aglomeração.

Vale lembrar que a doação só ocorre por causa da publicação, no Diário Oficial da União, da lei 13.987 de 7 de abril de 2020, alterando a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que autorizou, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.