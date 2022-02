Prefeitura entrega 3 novas ambulâncias para Unidades de Pronto-Atendimento e Martinho Prado

O prefeito Rodrigo Falsetti se reuniu com vereadores, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e parte da equipe da Secretaria Municipal de Saúde para a entrega de três novas ambulâncias zero quilômetro que darão suporte às Unidades de Pronto-Atendimento do Jardim Novo e do Jardim Santa Marta e à Unidade Básica de Saúde do Distrito de Martinho Prado.

Os veículos, cada um deles de valor estimado em cerca de R$ 130 mil, foram adquiridos pelo Governo do Estado e destinados à cidade a partir de pedidos feitos pelos vereadores Luciano da Saúde e Pezão aos deputados estaduais Alex de Madureira, Ataide Teruel e Rafa Zimbaldi.

“Essa é uma conquista importante que nos permitirá fortalecer a estrutura de atendimento móvel de urgência e substituir ambulâncias antigas, que estavam em péssimo estado, por veículos mais novos, seguros e confortáveis”, enfatizou o prefeito. “Somos gratos aos deputados e lideranças que estão contribuindo para que possamos fazer mais por Mogi Guaçu. E também aos vereadores, que não têm medido esforços”.

Outras, em melhor estado, serão redirecionadas pela Saúde ao Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, segundo o secretário da pasta, Gildo Martinho de Araújo. “Com novas ambulâncias, ampliamos nossa capacidade de assistência aos moradores que precisam de atendimento emergencial”, disse.