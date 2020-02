Prefeitura emite Nota Oficial sobre acidente e interdição da Vicinal Mogi Guaçu-Martinho Prado

Nota Oficial

A Prefeitura de Mogi Guaçu lamenta a fatalidade desta manhã de quinta-feira, 27 de fevereiro, com o motorista de um caminhão que se acidentou na Estrada Vicinal Governador Almino Monteiro Álvares Afonso.

Segundo informações apuradas pela Defesa Civil, a região de Martinho Prado registrou 105 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, índice muito acima da normalidade. Isso fez elevar rapidamente o nível do córrego que passa por uma aduela de concreto de aproximadamente 2 metros de extensão.

A água do córrego transbordou, passando sobre a rodovia. A Guarda Civil Municipal havia interditado a estrada no sentido a Martinho Prado Júnior por volta das 6h, antes do asfalto solapar em uma das cabeceiras. A enxurrada foi tão forte a ponto de arrastar o asfalto, causando a interdição completa da estrada.

O caminhão carregado de areia, que seguida no sentido Mogi Guaçu, colidiu com a cabeceira da passagem. Houve todos os esforços da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu para alertar o motorista no local.

A Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros estão no local. A situação está sendo analisada com extrema atenção. A Secretaria de Obras e Viação informa que, recentemente, executou melhorias naquela passagem.

A rodovia está totalmente interditada. A linha de ônibus de Martinho Prado está suspensa. A alternativa para veículos pesados é seguir por Conchal, pela rodovia SP-191 e Mogi Mirim para chegar a Mogi Guaçu. Veículos leves podem transitar pela estrada vicinal que liga Martinho Prado Júnior ao bairro Chácara Alvorada.