Prefeitura elimina necessidade de agendamento para exames de Raio-X na rede básica

Exames de Raio-X solicitados por médicos das unidades básicas de saúde de Mogi Guaçu poderão ser feitos, a partir desta terça-feira, 2 de agosto, a qualquer momento, sem agendamento, em um dos postos de pronto-atendimento da cidade.

Desde o mês passado, o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e as UPAs do Jardim Santa Marta e da Zona Norte contam com atendimento 24 horas para esse tipo de exame – um benefício até então inédito no município.

“Temos trabalhado para ampliar os serviços à disposição do morador e para facilitar seu atendimento e diagnóstico”, explicou o secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo.

“Agora, eliminando a necessidade do agendamento, pacientes da rede de atenção básica poderão se dirigir a qualquer momento a um dos três postos para fazer o exame”, concluiu o secretário municipal de Saúde.