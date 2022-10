Prefeitura disponibiliza canais on-line e de WhatsApp para contribuinte regularizar suas dívidas  

A partir desta quinta-feira, 13 de outubro, a Prefeitura de Mogi Guaçu passa a contar com canal digital e telefônico para atender acertos de débitos municipais. Para receber o atendimento, o contribuinte deve entrar no link https://www.mogiguacu.sp.gov.br, acessar a aba de serviços Whats Débitos e, assim, entrará em contato com a equipe da Estrutura Dinâmica, empresa contratada para executar o trabalho, que é especializada em cobrança ativa.

Outra forma de suporte é por meio do telefone (19) 97134.9546 ou (19) 3851.7747. Os atendimentos on-line e de WhatApp são para os contribuintes que desejam quitar seus débitos com o município, como ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e demais taxas municipais.

O secretário de Tecnologia, Josimar Cerqueira, contou que o novo serviço tem como objetivo garantir maior segurança e comodidade à população. “Temos conhecimento das dificuldades dos contribuintes de se deslocarem até o Paço Municipal e, por isso, a Secretaria de Tecnologia, em conjunto com a Secretaria de Finanças, optou em adotar um modelo de cobrança eficaz, já existente em outras cidades e que traz conforto e uma forma humanizada de atendimento para os guaçuanos”, disse.

Josimar Cerqueira cita ainda que “no momento é indispensável que a Prefeitura comece a disponibilizar serviços de forma digital porque os cidadãos terão a comodidade de receber a guia para pagamento até via WhatsApp. Esse é apenas o primeiro de muitos serviços digitais que implantaremos em Mogi Guaçu”.

O secretário de Finanças, Paulo Roberto Campos Vallim, explicou que, atualmente, os munícipes que não quitam seus tributos com o município acabam por sofrer execução judicial, pois a Prefeitura por lei é impedida de renunciar receitas. “Essa forma de cobrança acaba sendo um bom negócio para o contribuinte e sem dúvidas para o município, pois a Prefeitura recupera parte do recurso financeiro que era considerado perdido e o cidadão sempre terá benefícios que facilitam a quitação e a recuperação do seu nome”, falou.

No entanto, o contribuinte que preferir pode comparecer no Paço Municipal para quitar suas dívidas. O endereço é Rua Henrique, nº 200, Morro do Ouro. O horário de atendimento presencial é das 8h às 16h.