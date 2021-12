Prefeitura discute com Viação Fênix melhorias no atendimento

Uma reunião foi realizada nesta quarta-feira, dia 20 de outubro, na CML (Comissão Municipal de Licitações, entre representantes da Prefeitura, da Viação Expresso Fênix e vereadores. O encontro foi agendado após reclamações dos usuários do transporte público municipal, principalmente com relação ao atendimento para a troca da carteirinha e da falta de créditos.

Participaram da reunião representantes das Secretarias de Obras e Mobilidade, Educação, Administração, Governo, Relações Institucionais, Jurídico, além da Ouvidoria, do Departamento de Recursos Humanos e Chefia de Gabinete. A empresa foi representada por Sandro Rogério de Souza, gerente Operacional, e Silvio Bonani, gerente de Relações Institucionais.

Durante o encontro, alguns problemas tidos como pontuais foram relatados aos representantes da empresa. O principal deles foi a distribuição do atendimento em dois locais – Terminal, no Parque dos Ingás, e o Centro Cultural –, que tem causado um desgaste ao usuário que precisa trocar a carteirinha. A avaliação é que o Centro Cultural dificulta a locomoção dos usuários. Além disso, carteirinhas com créditos deixaram de ser aceitas nos ônibus, o que causou problemas aos usuários.

Outro assunto foi o pedido para que bairros novos, como o Jardins Paineiras e Sakaida, sejam atendidos pelas linhas do transporte público. Também foram discutidos horários e linhas que apresentam reclamações dos usuários. “Estamos iniciando esse novo processo com a empresa e sabemos das dificuldades, mas nossa meta é aprimorar e resolver essas pendências o quanto antes”, comentou o secretário de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno.

Os representantes da Viação Fênix ouviram as reclamações e disseram que as demandas seriam apresentadas aos diretores da empresa. Eles reforçaram que a demanda de atendimento no Centro Cultural e no Terminal já diminuiu e que irão analisar o que pode ser melhorado. “A gente fez essa separação por conta da pandemia. É uma transição de um sistema para outro. Essas demandas serão levadas para a diretoria e vamos tentar responder a todas”, ressaltou Sandro Rogério de Souza.

Uma nova reunião será realizada dentro de 30 dias, para que uma avaliação do serviço possa ser feita. “Nós vamos fazer um levantamento das dificuldades e um balanço desse primeiro mês de serviço. Vamos voltar a conversar e corrigir as falhas. E vamos aguardar uma resposta da empresa do que foi discutido nesta primeira reunião”, ressaltou o secretário de Obras e Mobilidade.

A Viação Expresso Fênix assumiu no dia 25 de setembro as linhas do transporte público de Mogi Guaçu. A empresa foi a única participante no processo de concorrência.