Prefeitura define junto a empresa cronograma de trabalho de construção das novas pontes

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira, dia 11 de agosto, representantes da empresa Trilha Engenharia Ltda. para uma reunião de trabalho. Na ocasião, foi discutido o andamento das obras de construção das novas pontes da Avenida Brasil e Avenida dos Trabalhadores.

Os representantes da empresa Fabrício Fernandes de Almeida, Luciano Schutz, Klaus Julguem Wieme e Aroldo Martins Pereira garantiram que as obras terão uma evolução nas próximas semanas. Segundo eles, aguardava-se apenas a finalização dos trâmites burocráticos junto à Caixa Econômica Federal (CEF), gestora do financiamento, com relação ao pedido de aditamento. “Fizemos questão de trazer toda a equipe aqui para afirmar nosso compromisso com a cidade e garantir que as obras terão um novo ritmo a partir de agora”, ressaltou Luciano Schutz.

O aditamento de 12,43% foi homologado pela CEF, o que equivale ao valor de R$ 1.803.652,19. As obras são orçadas em R$ 14,5 milhões e o prazo de construção é de 14 meses. O recurso é resultado do financiamento feito pelo município no valor de R$ 29,5 milhões junto ao Programa Avançar Cidades.

A empresa vencedora da licitação fez o trabalho de fechamento das obras e a previsão é acelerar os serviços num prazo de 15 dias, começando pela Avenida Brasil e avançando, depois de algumas semanas, para a Avenida dos Trabalhadores.

A primeira etapa de trabalho, já executada, consistiu na mobilização de equipamentos e montagem dos canteiros de obras para execução dos serviços de terraplanagem que irão liberar a frente de serviços pertinente às fundações e vigas de infraestrutura das travessias.

“É importante ressaltar que assumimos o mandato com esses contratos em andamento e várias correções tiveram que ser feitas para o início da construção. Vamos manter a sintonia para que, a partir de agora, a obra avance para que a população possa usufruir dessas melhorias o quanto antes”, destacou Rodrigo Falsetti.

A reunião foi acompanhada pelos secretários de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno; Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Manfrin Schmidt; de Assuntos Jurídicos, João Valério Moniz Frango; de Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico, Alair Alves Júnior; de Administração, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro; de Governo, Ivan Pinheiro; e engenheiros da Prefeitura.