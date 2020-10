Prefeitura decreta ampliação nos horários de funcionamento dos comércios

A Prefeitura de Mogi Guaçu publica neste sábado (10), decreto referente os procedimentos adotados na pandemia do vírus chinês Covid-19. O Município cumpriu os 28 dias da fase amarela do Plano São Paulo, instituído pelo Governo do Estado, o que permitiu ampliar o horário de funcionamento de algumas atividades econômicas.

O comércio em geral poderá funcionar agora por 10 horas ao dia, das 8h às 18h de segunda a sexta-feira, e das 8h às 14h aos sábados. A mesma regra se estende a imobiliárias, escritórios, concessionárias e revendas de veículos. Os shoppings poderão funcionar das 11h às 21h de segunda a sábado e das 10h às 20h aos domingos.

Bares, lanchonetes, beers e padarias estão autorizados a funcionar das 10h às 15h e das 17h às 22h, sendo que os clientes poderão permanecer no local até as 23h. A flexibilização das 10 horas de funcionamento se aplica ainda a salões de beleza e similares. Academias de esportes podem funcionar das 5h às 10h e das 16h às 21h.

O decreto municipal autoriza os eventos, com todos os protocolos necessários para a sua realização, e também libera o funcionamento de cinemas, shows e eventos no modelo drive-in. Íntegra do decreto será publicado neste sábado (10), no portal da Prefeitura de Mogi Guaçu (www.mogiguacu.sp.gov.br).