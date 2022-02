Prefeitura de Mogi Guaçu tem vagas para estágio em diversas áreas

A Prefeitura de Mogi Guaçu está à procura de estudantes que estejam cursando o ensino superior para vagas de estágios em sete áreas: serviço social, nutrição, administração, direito, pedagogia e comunicação. Além dessas, está disponível uma vaga para técnico em segurança do trabalho.

Os estudantes devem procurar o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para efetuar cadastro e envio do currículo. É necessário que o universitário esteja cursando a partir do segundo ano. O valor da bolsa-estágio é de R$ 664,32 por seis horas de trabalho de segunda a sexta-feira. Além da bolsa-estágio, também é oferecido auxílio-transporte no valor de R$ 55,36.

Os interessados deverão realizar cadastro no Portal do CIEE no seguinte endereço eletrônico: portal.ciee.org.br e ainda enviar currículo para o e-mail atende.mogiguacu@ciee.org.br. A unidade do CIEE de Mogi Guaçu está instalada na Avenida Mogi Mirim, nº 1.249, sala 32, na Avenida Mall. O telefone é o 19-35006681.

VAGAS DE ESTÁGIO DISPONÍVEIS

ADMINISTRAÇÃO

Requisitos: estar cursando ensino superior em Administração

Atividades: auxiliar no atendimento ao público, no controle de estoques, nas compras e seleção de fornecedores, além de apoiar na criação dos pedidos de compras.

SERVIÇO SOCIAL

Requisitos: estar cursando ensino superior em Serviço Social

Atividades: auxiliar no atendimento ao público, no registro de dados e organização de documentos, além de elaborar relatórios.

NUTRIÇÃO

Requisitos: estar cursando ensino superior em Nutrição

Atividades: acompanhar a rotina diária do controle de qualidade dos alimentos e das análises, além de auxiliar na análise de controle de qualidade.

DIREITO

Requisitos: estar cursando ensino superior em Direito

Atividades: acompanhamento de processos e entrada e saída de documentos.

PEDAGOGIA

Requisitos: estar cursando ensino superior em Pedagogia entre o 1º e 3º semestre

Atividades: auxílio ao profissional responsável pela sala de aula no desenvolvimento das atividades junto aos discentes.

COMUNICAÇÃO

Requisitos: estar cursando ensino superior em Publicidade e Propaganda

Atividades: auxílio na criação publicitária para produção de artes e materiais institucionais.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Requisitos: estar cursando ensino técnico em segurança do trabalho

Atividades: auxiliar nas inspeções de segurança do trabalho e no que concerne a garantia da qualidade e prazo nos atendimentos dos reparos na planta interna e preencher relatórios de segurança.