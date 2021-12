Prefeitura de Mogi Guaçu tem vagas de estágio com quatro áreas em aberto

A Prefeitura de Mogi Guaçu está à procura de estudantes que estejam cursando o ensino superior para vagas de estágios em quatro áreas: arquitetura, nutrição, turismo e administração. Os estudantes universitários devem procurar o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para efetuar cadastro e envio do currículo.

É necessário que o universitário esteja cursando a partir do segundo ano. O valor da bolsa-estágio é de R$ 719,68 por seis horas de trabalho de segunda a sexta-feira.

A previsão é de que a contratação aconteça no início do próximo ano, sendo as entrevistas realizadas ainda esse mês. A unidade do CIEE de Mogi Guaçu está instalada na Avenida Mogi Mirim, 1.249, sala 32, na Avenida Mall. O telefone é o (19)3500.6681.