Prefeitura de Mogi Guaçu abre concurso público para quatro cargos 

Foi publicado nesta sexta-feira edital de abertura de inscrição para concurso público da Prefeitura de Mogi Guaçu. Ele está disponível no Portal do Governo pelo link https://www.mogiguacu.sp.gov.br/concursos.html. São quatro cargos públicos: auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços operacionais, escriturário e salva-vidas.

As inscrições vão poder ser feitas a partir das 6 horas do dia 26 de setembro até as 23h59 do dia 23 de outubro exclusivamente pela internet pelo endereço www.iuds.org.br. O valor da inscrição para todos os cargos é de R$ 10,50. O candidato que não tem acesso à internet poderá comparecer no Acessa São Paulo, localizado na Biblioteca Municipal João XXII do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo, no período das 9h às 12h e das 13h às 16h.

O candidato deve ter 18 anos completos na data da contratação, estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e também do serviço militar, assim como não ter sido demitido por justa causa, entre outras condições descritas no edital. O candidato deve inscrever-se para apenas um emprego, pois as provas objetivas serão aplicadas no mesmo dia e horário.

A prova objetiva tem data prevista para acontecer em 13 de novembro. As informações contendo o local e horário para realização serão publicadas no dia 8 de novembro, no Diário Oficial do Município (https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html), afixadas no Quadro de Avisos do Departamento de Recursos Humanos e divulgadas pela internet nos sites www.iuds.org.br e www.mogiguacu.sp.gov.br.

Todo o processo do concurso é de responsabilidade da Empresa IUDS – Instituto Universal de Desenvolvimento Social, supervisionada pela Comissão Permanente e Organizadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura.

Os cargos e salários estão no quadro abaixo: