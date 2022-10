Prefeitura dá mais um passo para implantação da Sala do Empreendedor em Mogi Guaçu

Dando continuidade ao projeto de implantação da Sala do Empreendedor, em Mogi Guaçu, foi realizada nesta sexta-feira, 7 de outubro, uma reunião para tratar do assunto com representantes de órgãos municipais e estaduais. A Sala do Empreendedor tem como objetivo fortalecer o comércio, a indústria, as empresas e os serviços locais, possibilitando cursos de qualificação profissional, de gestão administrativa, além de linhas de crédito para pessoas que queiram empreender no mercado de trabalho.

O encontro aconteceu na sede do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), na Vila Júlia, e contou com a presença da coordenadora do órgão, Andreia Andreazi, do consultor do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Sebrae-SP) Roni Astorfo, do agente de créditos do Banco do Povo, Marcio Pinto Ribeiro, e de funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SPDU) e do Departamento de Auditoria Tributária da Prefeitura de Mogi Guaçu.

O consultor do Sebrae explicou que a Sala do Empreendedor trata-se de locais de atendimento das Prefeituras Municipais que facilitam os processos de abertura de empresas, regularização e baixa, bem como de serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI). “Esta iniciativa tem a finalidade de fortalecer as empresas locais e estimular novos empreendimentos, movimentando a economia dos municípios”, disse.

Roni Asforfo disse que o projeto contribui com agilidade e logística, disponibilizando informações e orientações, de forma simples e facilitada, sobre gestão de micro e pequenas empresas. “A Sala do Empreendedor foi criada para atender o público num único local, concentrando todos os tipos de atendimento, seja para informação, orientação e regularização ou para disponibilização de serviços como empréstimos, formalização e legalização para todos os segmentos de empreendedores”, ressaltou.

A coordenadora do PAT comentou que os atendimentos da Sala do Empreendedor já estão acontecendo na sede do órgão situado na Rua São José, 49, na Vila Júlia. “Esse projeto tem que ser feito passo a passo e, por isso, começamos o atendimento aqui”, adiantou.

“A ideia é que a Sala do empreendedor venha a ser a ponte de ligação das empresas locais junto ao Poder Público, para a busca de soluções e dinamizando as necessidades dos empresários do município, sendo um espaço de referência para os empresários, empreendedores, microempresas e empresas de pequeno, médio e grande portes”, finalizou a coordenadora.