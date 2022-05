Prefeitura convida escolas para discutir ações de combate à dengue

A Secretaria Municipal de Educação vai realizar um encontro com representantes de todas as escolas do município para discutir ações que possam ser colocadas em prática para o combate à dengue. A reunião será na quinta-feira, 5 de maio, às 9h, no Teatro Tupec do Centro Cultural. O município está em alerta devido ao aumento do número de casos positivos da doença. São mais de 700 casos, segundo o último relatório da Vigilância Epidemiológica.

Foram convidados os representantes de todas as escolas municipais, estaduais e particulares. “O principal objetivo é levar as principais informações sobre a doença para eles e, claro, pedir para que reforcem as orientações junto aos alunos nesse momento em que os casos aumentam”, comentou o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari ao informar que material informativo sobre a doença será distribuído aos participantes da reunião.

Representantes da Vigilância Epidemiológica vão participar do encontro, a fim de passar todo o panorama da evolução dos casos de dengue. Na ocasião, será reforçada a importância da união de esforços para que medidas de combate à dengue sejam colocadas em prática. “A escola é um importe canal de comunicação, então, o pessoal da Saúde vai falar sobre a doença, o que fazer e responderá aos questionamentos. A ideia é que todas essas informações cheguem para toda a comunidade”, reforçou Paliari.

Além de promover a reunião, a Secretaria Municipal de Educação já reforçou as orientações sobre o combate à dengue junto as escolas da rede municipal de ensino e vai promover, em parceria com as Secretarias de Cultura e de Assistência Social, apresentações de teatros com a temática nas escolas. “O calendário de apresentações está sendo definido, mas a previsão é iniciarmos no dia 9 de maio. Lembrando que que as apresentações serão feitas pela Secretaria de Cultura”, reforçou.