Prefeitura contrata empresa para realizar duas mil castrações  

A Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou processo licitatório na modalidade pregão presencial para registro de preços para prestação de serviços de controle populacional de cães e gatos por meio do procedimento de esterilização cirúrgica (castração). O processo atende a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) por meio do Centro de Controle de Zoonoses tendo como critério o menor preço.

Os envelopes contendo as propostas serão abertos na próxima quarta-feira, dia 26 de outubro. Estão previstas duas mil castrações, sendo 400 gatos machos, 600 gatos fêmeas, 400 cães machos e 600 cães fêmeas. Os procedimentos serão feitos no período de 12 meses. Além da castração, a empresa vencedora também terá que disponibilizar roupa cirúrgica, no caso dos cães, e medicação injetável pós anestesia, sendo antibiótico e analgésico.

O Zoonoses é o responsável pela gestão do contrato e fará o acompanhamento dos procedimentos, que serão realizados em clínica particular. As castrações irão atender os animais de famílias de baixa renda e os cuidados por voluntários. “A gente está assustado com o aumento do abandono dos animais e a castração é importante para termos um maior controle da população animal”, comentou a diretora do Zoonoses, Dagmar do Amaral Borges.

De acordo com Dagmar, após a conclusão do processo licitatório um cronograma será elaborado para o atendimento dos animais. Os interessados terão um período para entrar em contato com o Zoonoses, para confirmar o interesse em castrar seu animal. Serão atendidas famílias com renda de até dois salários mínimos. “Assim que o processo estiver concluído, nós vamos disponibilizar o telefone do Zoonoses para que as famílias entrem em contato e a gente dê as explicações necessárias”.

Além das castrações em clínica particular por meio do processo licitatório, o Centro de Controle de Zoonoses continua com os procedimentos na sede do órgão, no Jardim Alvorada. No período de janeiro a julho desse ano, foram feitas 588 castrações pela equipe do CCZ.

“Na medida do possível nós temos ampliado os atendimentos com destaque para as castrações que estão sendo feitas como rotina pelo Centro de Controle de Zoonoses, sendo de cinco a sete cirurgias por dia. Esse número ainda será ampliado, porque está em processo de contratação de clínica para novas castrações”, comentou Dagmar.

Adoção

Pelo balanço do primeiro semestre do CCZ, houve uma redução no número de animais adotados. Foram 51 adoções contra 126 no período de oito meses do ano passado. “Infelizmente, houve uma redução e a gente continua com o trabalho de divulgação, pois os animais abandonados merecem um novo lar”, ressaltou Dagmar.

O interessado deve comparecer à sede do CCZ para conhecer os animais. Caso decida adotar, o CCZ agendará uma visita à residência que receberá o animal para avaliar as condições e, em seguida, fará a assinatura do Termo de Adoção Responsável. O pet será, a partir daí, levado pelo novo dono.

A sede do CCZ fica localizada na Rua Oscar Candido Rodrigues, s/nº, Jardim Alvorada, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Para mais informações, a Zoonoses atende pelos telefones (19) 3851-7717 e (19) 99621-6467.

Imagens dos animais disponíveis para adoção podem ser vistas no Facebook da instituição, em www.facebook.com/zoonosesmogiguacu.

Antirrábica

A diretora do Centro de Controle de Zoonoses informou que os agendamentos para a vacinação antirrábica em cães e gatos continuam. Os atendimentos acontecem às quartas e quintas-feiras, quando a equipe vai até os endereços para aplicação da vacina. Nesse primeiro semestre, 50 doses foram aplicadas, segundo balanço do órgão. Att,