Prefeitura conclui investimento em iluminação pública no Chácaras Alvorada

Quem transita desde ontem à noite pela Avenida Salvador Felício de Souza, principal via de acesso ao Chácaras Alvorada, já percebe a diferença. A Prefeitura concluiu nesta quinta-feira, 6 de maio, a instalação de estrutura de iluminação pública com tecnologia LED ao longo de toda a via. Um investimento de pouco mais de R$ 110 mil feito com recursos do município.

O espaço recebeu, ao todo, 24 postes com 62 luminárias que deram vida nova à pista, com mais segurança e visibilidade para motoristas e pedestres. O prefeito Rodrigo Falsetti, acompanhado pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, esteve por lá para acompanhar a ligação e ver de perto os resultados do trabalho.

“É muito legal voltar à região e perceber a diferença que a iluminação já está fazendo”, comentou. “Estive aqui por cinco vezes nesses primeiros quatro meses de governo, sempre muito bem recebido pelos moradores. Acredito que a iluminação na principal via das chácaras vá trazer mais segurança e tranquilidade a todos”.

Desde o início do ano, a nova administração tem entregado e segue realizando importantes melhorias nesta área. A iluminação pública foi levada e modernizada nas avenidas Oscar Chiarelli e Sebastião de Paula Lima, além de trecho da Avenida dos Trabalhadores, da Ponte de Ferro às proximidades da Rua São Benedito.

Obras similares encontram-se em andamento nas avenidas Prefeito Nico Lanzi e Clara Lanzi Bueno, sentido Ypê Amarelo, além do distrito de Martinho Prado. As novas pistas de caminhada em implantação nas avenidas dos Trabalhadores, Alíbio Caveanha e Brasil também terão estrutura nova de iluminação. Um investimento total superior a meio milhão de reais.

“Sabemos que a iluminação é essencial para ampliar a segurança e oferecer melhores condições de trânsito às pessoas. Mais visibilidade e conforto. Vamos seguir trabalhando firmemente para melhorar a luminosidade em espaços públicos por toda a cidade”, destacou Rodrigo.