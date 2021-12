Prefeitura busca captação de recursos para desenvolvimento de projetos

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) está captando, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (lei federal nº 11.438/06), recursos provenientes de renúncia fiscal de empresas para que sejam aplicados em projetos esportivos em Mogi Guaçu, que atenderão crianças e adolescentes de 5 a 18 anos da rede pública de ensino.

O assessor e coordenador de Esportes, Maycon Cléber Tomé, explicou que três projetos aguardam apoio e patrocínios financeiros para que possam ser iniciados sendo: Formando Campeões – Esporte Mogi Guaçu – R$ 166.315,60; Futebol Americano e Beisebol Mogi Guaçu – R$ 175.988,19 e Atletismo e Ginástica Rítmica Mogi Guaçu – R$ 226.036,80.

A pasta tem até o próximo dia 31 para conseguir recursos referentes ao exercício de 2021, que serão destinados para o início do desenvolvimento destes projetos no ano de 2022. “Os projetos têm como objetivo captar recursos junto as empresas por meio da renúncia fiscal de 1% do imposto de renda a recolher. Mais do que um instrumento jurídico, trata-se de uma inovação e um avanço na consolidação do paradigma do esporte como um meio de inclusão social”, contou.

Segundo ele, os programas da Lei de Incentivo têm o propósito de potencializar as ações da Secretaria de Esporte e Lazer e o fomento das atividades esportivas de futebol de campo, futsal, vôlei, basquete, handebol, atletismo, ginástica rítmica, futebol americano e beisebol. “Por meio de doações e patrocínios, os projetos executados via Lei de Incentivo ao Esporte atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, além de garantir o suporte necessário para os alunos/atletas”, ressaltou.

Para apoio e patrocínio financeiro de cada projeto, seguem os dados bancários:

Formando Campeões – Esporte Mogi Guaçu

Banco do Brasil

Agência: 1172 – X

C/C: 54.622 – 4

Futebol Americano e Beisebol Mogi Guaçu

Banco do Brasil

Agência: 1172 – X

C/C: 54.774 – 3

Atletismo e Ginástica Rítmica Mogi Guaçu

Banco do Brasil

Agência: 1172 – X

C/C: 54.286 – 5