Prefeitura autoriza obras contra enchentes no Santa Terezinha

A primeira etapa das obras antichentes do Santa Terezinha foi autorizada na manhã desta quarta-feira (29). O prefeito Walter Caveanha assinou a ordem de serviço para o início das obras de construção de uma estrutura em concreto para aumentar a vazão do córrego existente nas imediações ao bairro.

Esse córrego fica situado próximo à Avenida José Rodrigues Neto. É um canal natural que recebe água proveniente das chuvas que atingem os bairros Santa Cecília e Canaã. E que quando chove em excesso, o transbordamento desse córrego contribui com o alagamento em três ruas do Santa Terezinha.

Por isso sua calha será ampliada e uma estrutura em concreto garantirá uma vazão mais rápida da água. Duas passagens com aduelas serão feitas em ruas que são cartadas por esse mesmo córrego, que desagua na lagoa do Chula. A obra será responsabilidade da empresa DRJ de Oliveira.

A assinatura foi acompanhada pelo vice-prefeito Daniel Rossi, secretário de Obras e Viação, Salvador Francelli, pelo chefe de Gabinete, Bruno Franco de Almeida, e pelos vereadores Luciano Firmino Vieira, Jéferson Luis, Francisco Magela Inácio, Carlos Kappa e Luiz Zanco. Mesmo ausentes, os vereadores Thomaz de Oliveira Caveanha e Elias dos Santos apoiam o projeto da Prefeitura.

O Município aguarda ainda a liberação de recursos por financiamento para a compra de tubulação para ampliar a captação das águas de chuva do Santa Terezinha, o que eliminaria de uma vez por todas com o problema no bairro nos períodos mais chuvosos.