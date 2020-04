Prefeitura atende pedido do Vereador Jéferson Luís e ponte móvel provisória em Martinho Prado é intermediada com Exército

Após indicação realizada pelo Vereador Jéferson Luís durante a sessão de câmara do dia 09 de março de 2020, Oficiais do 2º Batalhão de Engenharia do Exército de Pindamonhangaba estiveram em Mogi Guaçu na segunda-feira (30), para avaliar as condições do trecho interditado da Estrada Vicinal Governador Almino Monteiro Álvares Afonso, que liga a cidade ao distrito de Martinho Prado Júnior, para a implantação de uma ponte móvel.

A passagem sobre um córrego cedeu numa forte tempestade no final de fevereiro. Motoristas estão utilizando um desvio em terra nas proximidades, aumentando em cerca de 6 quilômetros o trajeto da cidade até Martinho Prado Júnior.

O secretário da SOV (Secretaria de Obras e Viação), Salvador Franceli, afirmou que a visita foi importante para o Exército conhecer o local, onde fizeram medições e análise de solo, e retornaram para Pindamonhangaba para preparar um estudo para verificar a possibilidade de uma ponte móvel ser implantada.

Se isso ocorrer, a ponte móvel será provisória até que a Prefeitura faça licitação e inicie construção de uma nova passagem no trecho que caiu com a forte chuva de 27 de fevereiro. Profissionais da área de engenharia já estiveram no local e concluíram projeto.

O secretário de Obras explicou que utilizará recursos da própria pasta para iniciar limpeza no trecho, com retirada da terra e asfalto que cederam com a forte chuva, facilitando o trabalho de reconstrução das cabeceiras.