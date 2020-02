Prefeitura apresenta o andamento das obras do Santa Terezinha

O prefeito Walter Caveanha e o vice-prefeito Daniel Rossi se reuniram com secretários municipais, vereadores e com representantes dos moradores do Santa Terezinha para apresentar o resultado do início do trabalho das obras antienchentes.

A primeira etapa das obras é a construção de uma estrutura em concreto para aumentar a vazão do córrego existente nas imediações ao bairro. Esse curso d’agua, que fica próximo à Avenida José Rodrigues Neto, é um canal natural e recebe água proveniente das chuvas que atingem os bairros Santa Cecília e Canaã. Quando chove em excesso, o transbordamento desse córrego contribui com o alagamento em três ruas do Santa Terezinha.

Por isso, sua calha será ampliada e uma estrutura em concreto garantirá uma vazão mais rápida da água. Duas passagens com aduelas serão feitas em ruas que são cortadas por esse mesmo córrego, que desagua na lagoa do Chula. A obra terá responsabilidade da empresa DRJ de Oliveira. A Prefeitura está preparando a abertura de licitação para a compra de tubulação para contribuir com o escoamento de águas da chuva na região do Santa Terezinha.

A Secretaria de Obras e Viação está obtendo os orçamentos para remeter o processo para a divisão de Licitações da Prefeitura. Essas obras devem começar em março.