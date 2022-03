Prefeitura anuncia primeiro pacote para zerar fila de espera por exames

A Secretaria Municipal de Saúde elaborou nova programação para atender pacientes que aguardam o agendamento de exames pela rede municipal – sobretudo em função do período de enfrentamento à Covid-19. Somente em março, 1.100 atendimentos serão realizados na cidade – a maioria deles contratados por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde “8 de Abril”.

Sete tipos de exames serão contemplados nesta ação: angiorressonância, ressonância, angiotomografia, tomografia, densitometria óssea, ultrassonografia de mamas e ultrassonografia doppler MMII. A mamografia será o único entre estes procedimentos que não terá fila zerada, pois 560 exames serão feitos ao longo deste mês e o restante a partir de abril.

“São pouco mais de 1.700 mulheres esperando há anos pelo ultrassom das mamas. Com a diminuição dos casos de Covid-19, temos feito planejamento para ir resolvendo com mais celeridade as dificuldades do setor. O atendimento dessa demanda é um deles”, comentou o secretário da pasta, Gildo Martinho de Araújo.

A meta da Secretaria de Saúde é promover a realização dos mais diversos exames no formato de mutirão, como irá acontecer neste mês com esse primeiro pacote. Depois, outros serão colocados em prática, zerando gradativamente as filas de espera.

“Nosso principal objetivo é dar um atendimento de qualidade para a população atendida pela nossa rede municipal. Estamos iniciando esse primeiro pacote de exames para zerar essas filas e isso será feito com outras especialidades. Zerar as filas é uma de nossas principais e mais desafiadoras metas”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Os pacientes que aguardam atendimento estão sendo comunicados pela Central de Regulação sobre a realização dos exames. Eles começam nesta sexta-feira, dia 4 de março. Inicialmente, apenas a tomografia será realizada no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. “Tem paciente esperando na fila desde 2019 e a pandemia atrasou muito a retomada desses serviços. Isso sem falar que já existia uma demanda grande vinda de outros anos. Agora pretendemos colocar em dia esse primeiro pacote e, nos próximos meses, os demais”, o secretário municipal de Saúde.