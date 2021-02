Prefeitura anuncia lockdown a partir da próxima terça-feira

A Prefeitura de Mogi Guaçu decreta nesta sexta-feira período de 7 dias de lockdown a partir da madrugada da próxima terça-feira, dia 2 de março. A medida, de ampliação das restrições já anunciadas pelo Governo do Estado, se dá em função do aumento no número de casos e da alta taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais públicos e particulares da cidade.

O lockdown, uma espécie de fechamento geral, consiste na proibição em tempo integral da circulação de pessoas e veículos em vias e espaços públicos – exceção feita somente a situações consideradas inadiáveis ou de urgência.

Será permitido o deslocamento para aquisição de medicamentos, obtenção de atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais, embarque e desembarque em terminais rodoviários, em situações que coloquem em risco a saúde, segurança ou subsistência, e para prestação de serviços específicos, permitidos pelo decreto, como atividade de segurança privada e de transporte individual.

Nesses casos, será obrigatória a apresentação, quando requerida pela fiscalização, de comprovação da urgência ou do cumprimento de alguma destas atividades liberadas, como prescrição ou nota fiscal de compra de remédios, atestado de comparecimento a unidade de saúde, ticket ou passagem, entre outros.

“Estamos passando por um momento muito difícil, caminhando rapidamente para a lotação das UTIs públicas e privadas e com número de casos e de óbitos em forte crescimento”, justificou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Sabemos que é uma decisão dura, a mais crítica nesse processo de enfrentamento à doença. Mas é também, diante dos fatos, uma decisão de respeito às pessoas e de respeito à vida”.

Nos últimos 15 dias, 816 novos casos da Covid-19 foram confirmados em Mogi Guaçu. A cidade contabilizou 23 mortos e aumento de mais de 34% na ocupação de leitos em unidades de terapia intensiva. “A Santa Casa, por exemplo, operava na manhã de hoje, sexta-feira, com 110% de sua capacidade de UTI”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

Supermercados poderão atuar de portas fechadas com entrega a domicílio (delivery) e até 30% dos funcionários ou prestadores de serviços. Farmácias também poderão oferecer serviço de entrega neste mesmo formato. Postos de combustível, por sua vez, poderão trabalhar de segunda a sábado, das 8h às 20h. O transporte coletivo seguirá funcionando com lotação de até 30% em cada veículo. Serviços públicos essenciais, como fornecimento de água, energia elétrica, saneamento e coleta de lixo, seguem regulares.

Serviços bancários de autoatendimento também serão permitidos durante o lockdown, sem assistência presencial, mediante observação de filas com espaçamento mínimo de 3 metros entre as pessoas.

O período de lockdown poderá ser estendido ou antecipado de acordo com a progressão dos números do novo coronavírus na cidade. Ele ficará em vigência, a princípio, até o dia 9 de março. A multa para descumprimento de quaisquer determinações será de 32 UFINs para pessoa física e 1.326 UFINs para pessoa jurídica.

Neste final de semana

Além do lockdown com início anunciado para o dia 2 de março, Mogi Guaçu tornará mais rígido o toque de recolher imposto pelo Governo do Estado para a partir de hoje. A cidade, que encontra-se na Fase Laranja do Plano São Paulo, suspenderá a circulação de pessoas em áreas públicas de 26 de fevereiro a 1º de março, das 22h às 5h.