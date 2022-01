Prefeitura amplia equipe médica para enfrentamento à Covid-19 e Influenza

Ampliação imediata da equipe médica para enfrentamento ao recente avanço de doenças respiratórias como a Covid-19 e o vírus Influenza. Foi essa a determinação do prefeito Rodrigo Falsetti em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 5 de janeiro, com vereadores, secretários municipais e o corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde. Além do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, que teve o time reforçado ontem, a UPA Santa Marta passará a contar com o dobro de clínicos para atendimento à população. O PPA do Jardim Novo completa o grupo de unidades que serão responsáveis pela assistência a pacientes com síndromes gripais.

A intenção, de acordo com o prefeito, é melhorar, fortalecer e organizar o atendimento diante do crescimento na procura pela estrutura de saúde pública por parte de moradores com esses sintomas, além de reduzir as filas registradas nos últimos dias. Nesta segunda-feira, o Hospital Municipal recebeu, sozinho, mais de 550 pessoas ao longo do dia.

“Temos uma nova variante do coronavírus em circulação, além do vírus Influenza, da gripe. Estamos trabalhando com diferentes cenários para garantir assistência adequada, eficiente e mais humanizada aos pacientes”, destacou Rodrigo, que autorizou a reabertura do Consultório da Esperança em caso de agravamento da situação nos próximos dias. “Vamos acompanhar a situação de perto, diariamente. Se necessário, já está autorizada a retomada do Consultório em local estratégico, que estamos definindo”.

Vacina contra a Influenza

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra o vírus Influenza deverá acontecer entre os meses de março e abril, dependendo do envio de doses ao município pelo Governo do Estado de São Paulo.