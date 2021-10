Prefeitura altera para novembro a reestruturação do novo calendário da coleta de lixo

A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) postergou para o dia 3 de novembro, uma quarta-feira, o início do novo calendário da coleta de lixo domiciliar e do comércio nos bairros de Mogi Guaçu. A reestruturação tem como objetivo trazer melhorias à logística das operações e, principalmente, atender a demanda dos novos bairros da cidade.

O secretário da pasta, Benito Aiello, explicou que, devido a esta nova logística, houve a necessidade de ajustes nos itinerários e horários de alguns bairros e, em decorrência disso, uma nova data teve que ser agendada para que possa entrar em vigor o novo calendário da coleta de lixo de Mogi Guaçu

“Foi atendida uma demanda trazida pelos coletores para a reestruturação e elaboramos a divisão das regiões e setores com a participação deles. Posteriormente a isso foi finalizado o processo com a nova reestruturação da coleta de lixo”, disse.

Atualmente, a cidade tem 208 bairros e 127 deles terão o calendário alterado que, agora, estão divididos em seis regiões. “Em cada região incluímos os setores nos quais os bairros foram remanejados de acordo com a localidade mais próxima deles dentro das Zonas Sul, Norte, Leste e Oeste”.

Com a restruturação, oito bairros passarão a ter o serviço de coleta de lixo, 17 terão mudança no horário, 68 terão os dias alterados e 42 terão alterações nos dias e horários. Nos outros 73 bairros não haverá alterações permanecendo a coleta de lixo no mesmo dia e horário.

“Haverá alterações apenas nos dias e horários de coleta, porém a forma de executar o serviço será da mesma maneira e, com a reestruturação, o serviço irá otimizar o tempo da coleta com a redução no impacto do trânsito em determinadas áreas. Por isso, estamos divulgando as mudanças com antecedência”, ressaltou.

O secretário da SSM informou que uma rota, atualmente, atende diversos bairros no mesmo dia e o caminhão da coleta percorre, por exemplo, o Jardim Igaçaba, o Jardim Cruzeiro e finaliza no Jardim Planalto Verde, não havendo logística na execução dos serviços.

“Com a nova proposta os setores passarão a ser regionalizados, sendo que um caminhão vai realizar a coleta de bairros próximos. Outro fator importante, é que todos os caminhões estarão diariamente trabalhando em uma região, facilitando o auxílio e socorro numa possível quebra de outro caminhão”.

Para que coleta de lixo na cidade seja eficiente, a SSM conta com sete caminhões e 90 coletores que trabalham de segunda-feira a sábado, das 5h às 12h e das 15h às 22h.

“Como contribuição ao trabalho destes coletores, os munícipes podem ajudar ensacando o lixo, depositando-o nos locais indicados próximo ao horário de recolhimento dos caminhões. É muito importante respeitar o calendário da coleta domiciliar e nunca colocar o lixo para fora de casa com muita antecedência”, ressaltou.

Para ter acesso ao novo calendário acesse o portal do Governo em https://bit.ly/coleta-guacu. Em caso de dúvidas a população deve entrar em contato com a Secretaria de Serviços Municipais pelo telefone (19) 3811.7030.