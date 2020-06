Prefeitura alega que não vai arrancar árvores, mas sim transplantar em área para nova feira

Após o MGA anunciar que árvores seriam arrancadas para as obras do novo espaço que abrigará a feira livre de domingo, no Parque Cidade Nova, a Prefeitura emitiu a seguinte nota:

“O projeto de construção de um espaço para a feira livre de domingo do Parque Cidade Nova prevê a manutenção das árvores existentes na área que hoje serve para o lazer e a reunião de pessoas de todas as idades A proposta apresentada pela Secretaria de Planejamento prevê a construção de um pátio em uma das áreas do Parque Cidade Nova, sem que ocorra o corte de árvores. Alguns exemplares mais jovens serão transplantados em outras áreas. Árvores maiores serão preservadas no local.”

A Prefeitura também informou que é falsa a informação publicada pelo blog Mogi Guaçu Acontece, o qual informou que seriam arrancadas árvores, no entanto na nota, ela mesma confirma que será arrancada e plantada em outros lugares ( transplantados ). A pergunta, será arrancada ou não? Mesmo que haja o replantio da mesma árvore, para tal precisa haver a retirada da mesma.

– Releia o trecho onde confirma:

“Alguns exemplares mais jovens serão transplantados em outras áreas. Árvores maiores serão preservadas no local.”

Entendo que cabe ao povo guaçuano que não concorda com esta obra fiscalizar, pois percebe-se que a pressão popular dá resultados.

Veja fotos encaminhados do projeto mais detalhado:

Nota se que nestas fotos abaixo, a foto aérea comparada com a foto projeto, o local mais próximo a Avenida Lotário Teixeira, haverá diversas barracas em um local que há muitas árvores, dificultando o entendimento, no entanto, cabe fiscalizar se irão cumprir a promessa de não arrancar nenhuma árvore.