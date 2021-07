Prefeitura afirma que aplicou vacinas de Covid todas dentro do prazo de validade

“Após análise conduzida em caráter imediato a partir das informações divulgadas hoje pelo jornal Folha de S. Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde assegura que todas as doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas na cidade foram administradas dentro do prazo de validade. Sem qualquer prejuízo, portanto, ao processo de imunização das 6 pessoas contempladas pelos lotes questionados pela reportagem ou de quaisquer dos mais de 78 mil guaçuanos já vacinados até aqui.

A Secretaria reforça que essa informação é comprovável a partir da análise das informações constantes nas carteirinhas de vacinação e do confronto desses dados com as informações cadastradas no sistema do Ministério, utilizados como base para a elaboração da matéria e que continham erros de conteúdo ou digitação.

Ressalta, ainda, que todo o processo de vacinação é seguro e absolutamente necessário para a retomada da normalidade e a redução dos riscos oferecidos pela Covid-19.”

Matérias de sites guaçuanos guaçuanos, em busca de “ibope” divulgaram sem ter conhecimento do fato causando grande repercussão principalmente entre os vacinados, a informação era de que seis pessoas tinha recebido vacinas vencidas, duas no HM Tabajara Ramos e duas no Posto de Saúde do Guaçu Mirim, informação esta desmentida pela Prefeitura.