Prefeitura adere ao Decreto Estadual e comércio funcionará até as 23h00

Entram em vigor hoje as novas regras de funcionamento para a atividade econômica definidas conjuntamente na última semana pelas cidades da microrregião de Mogi Guaçu. O comércio poderá atuar nesta quinta-feira até as 21h com 40% de sua capacidade máxima.

A partir de amanhã, dia 9 de julho, o horário será ampliado para até 23h com 60% da capacidade máxima de cada estabelecimento. Ou seja, a Prefeitura vai acompanhar o Decreto emitido pelo Governo do Estado divulgado nesta quarta (07) que tem validade já nesta sexta (09).

Serviços de delivery, drive-thru e retirada (take away) ficam liberados dentro dos limites impostos pelo alvará de funcionamento.

Vale lembrar que a cidade de Estiva Gerbi segue o Decreto da Prefeita, até o dia 30 o comércio em geral pode atender até as 19h00, após este horário, sejam bem vindo ao comércio de Mogi Guaçu e região, os comerciantes agradecem.

Com relação aos cuidados contra a disseminação do vírus chinês seguem as mesmas regras e todos já devem ter decorado quais são, CUIDE SE, A VIDA É SUA E UMA SÒ. TEM MEDO DE CONTRAIR, FIQUE EM CASA.